МЗС знову вимагає від Росії звільнити Балуха і Сенцова

У міністерстві нагадують, що Балух голодує вже 142 дні, а Сенцов - 86.

Міністерство закордонних справ України знову вимагає від Російської Федерації звільнити незаконно засуджених українського активіста Володимира Балуха і українського режисера Олега Сенцова, що продовжують голодування.

Як повідомила речник МЗС України у Twitter, Балух вже голодує 142 дні, Сенцов - 86.

"А за цифрами людські життя. Триває голодування Балуха та Сенцова. Вимагаємо від РФ їхнього звільнення", - наголосила Беца.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку знайдено 90 набоїв і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - у дворі його будинку було вивішено прапор України.

Підконтрольний Росії суд у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

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Другу справу стосовно активіста було порушено після заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджував, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і адвокати заявили, що це Ткаченко напав на Балуха.

Балух 19 березня оголосив голодування на знак протесту проти винесеного йому вироку у справі про зберігання боєприпасів.

13 липня стало відомо, що підконтрольний Кремлю так званий «Залізничний районний суд Сімферополя» відмовив Балуху в умовно-дострокову звільненні.

Політв'язень Кремля Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. 31 травня він заявив, що його «не цікавить обмін», адже він - «людина, яка йде до кінця».

14 червня Європейський парламент закликав Росію негайно звільнити всіх українських політичних бранців, які були незаконно затримані, заарештовані і поміщені у в'язницю.

18 червня Держдепартамент США закликав Росію звільнити політичних в'язнів і висловив стурбованість зростаючою кількістю арештів правозахисників і представників релігійних меншин.

Активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії і президента РФ Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять у різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.