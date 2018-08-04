Сенцова в колонії відвідав священик: режисер відмовився від "розмови без сторонніх" і сповіді

Українського режисера Олега Сенцова, який оголосив голодування 14 травня, відвідав священик.

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Про це повідомила прес-служба Управління Федеральної служби виконання покарань (УФСВП) Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. «Настоятель Храму Святого Георгія Побідоносця міста Лабитнангі ієрей Богдан Василюк сьогодні відвідав ІК-8 УФСВП Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Під час обходу медичної частини установи Богдан Василюк зайшов у палату, де перебував засуджений Сенцов. Священнослужитель поцікавився станом його здоров'я. Олег Сенцов відповів, що почувається нормально і перебуває під наглядом медичних працівників, скарг на умови тримання у нього немає», - зазначили у відомстві.

«Ієрей Богдан Василюк запропонував йому поговорити без присутності сторонніх або висповідатися. Сенцов подякував, але відмовився, пояснивши, що допомоги священнослужителя не потребує», - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцов перебуває в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі (крайня північ РФ). 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа російському президентові Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.

Того ж дня в соціальних мережах з'явилися повідомлення про нібито смерть Сенцова. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в коментарі УНІАН заявила, що російська сторона спростовує ці повідомлення. Пізніше вона додала, що отримала від російської сторони документальне підтвердження того, що Сенцов живий.

19 липня Денісова повідомила, що Сенцов практично не орієнтується в датах. У зв'язку з цим вона звернулася до верховного комісара ООН з прав людини Зейда Раад аль Хусейна, генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда та комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович з приводу організації візиту їх представників до колонії, де утримують Сенцова, для перевірки цієї інформації.

2 серпня Денісова повідомила, що отримала листа від російського омбудсмена Тетяни Москалькової про стан здоров'я Сенцова. В листі йдеться, що за результатами проведеного 13 липня медогляду стан здоров'я Сенцова «характеризується як порівняно задовільний, факторів, що загрожують життю засудженого, немає».