За справу проти голови САП Холодницького взялося СБУ – Ситник

За словами директора НАБУ Артема Ситника, зараз бюро до розслідування не має "жодного відношення".

Розслідуванням справи проти керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького займається Служба безпеки України.

Про це в ефірі «Громадського» повідомив директор Національного антикорупційного Бюро України Артем Ситник.

За його словами, коли інформація про розслідування щодо Холодницького стала публічною, була створена слідча група Генеральної прокуратури, до якої входили детективи НАБУ. Проте зараз, як зазначив Ситник, їх звідти «викинули».

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«Нажаль нас з цієї групи вже викинули. Передали справу в СБУ, частину справи, і фактично зараз ми до цього розслідування не маємо жодного відношення», — пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня генеральний прокурор Юрій Луценко і директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник звернулися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про звільнення Холодницького з посади керівника САП.

За повідомленням прес-служби Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Сам Холодницький заявляв, що провадження проти нього зареєстровано за статтею Кримінального кодексу про розголошення даних досудового розслідування та примушування свідків до надання показань.

26 липня КДКП вирішила не звільняти Холодницького з посади заступника генпрокурора - керівника САП, а обмежитись доганою. Рішення може бути оскаржене в адміністративному суді або у Вищій раді правосуддя. Після засідання КДКП Холодницький залишив приміщення комісії під вигуки активістів антикорупційних організацій, які кричали «Ганьба!».

27 липня стало відомо, що Холодницький пішов у відпустку до 13 вересня.