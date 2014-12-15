Україна буде членом НАТО після реформ і референдуму – Яценюк

Про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив у ході прес-конференції в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Трансляція прес-конференції здійснюється на сайті Альянсу.

«9 місяців тому я стояв тут і говорив, що членство України в НАТО наразі не стоїть на порядку денному. Проте відтоді екрани наших радарів помітно змінилися, – сказав глава уряду. - Ми бачимо на них російські танки, російських солдатів і російські чоботи на нашій землі. Я хочу бути гранично однозначним: президент України, прем'єр-міністр України і вся українська влада мають одну спільну позицію з всеукраїнського питання безпеки. Це наше спільне рішення: скасувати позаблоковий статус, який був «дарований» Росії колишнім президентом Януковичем. Другий крок – нам потрібно провести реформи – в секторі безпеки, політиці, економіці, судовій системі. Третій крок – провести референдум з питань перспективи членства в НАТО. Четвертий крок – якщо ми успішно пройдемо попередні кроки, ми будемо готові приєднатися до Альянсу».

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За словами Яценюка, така Дорожня карта, якою Україна слідуватиме.

«На саміті в Бухаресті в 2008 році було чітко заявлено, що Україна буде членом НАТО. Але я упевнений, що просто прийти і сказати: «Візьміть нас у члени НАТО» - нікому від цього краще не стане. Потрібно зробити Україну сильною, провести реформи», - підкреслив Яценюк.

Глава уряду також висловив вдячність керівництву НАТО і країнам-членам Альянсу за підтримку суверенітету України, і зазначив, що Мінські угоди – єдиний документ, який стоїть на порядку денному, і чим швидше вони будуть реалізовані, в першу чергу Росією, тим скоріше в Україні і в усьому регіоні відновиться мир і стабільність

«Якщо Росія відкличе свої війська і відійде від кордонів, якщо Росія перестане поставляти зброю бойовикам, ми закликаємо Росію почати справжній мирний процес в Україні», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у рамках візиту до Брюсселя на засідання Ради Асоціації Україна - ЄС провів переговори з очільником НАТО Йенсом Столтенбергом.