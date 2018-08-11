Катастрофа для "путінського режиму": російський фінансист розповів про наслідки нових санкцій США проти РФ

Російський блогер вважає, що після санкцій у путінського режиму є два виходи, але в будь-якому випадку Росії не вдасться уникнути негативних наслідків для економіки.

Нові санкції США проти Росії очікуються вже з 22 серпня. Вони в будь-якому випадку завдадуть сильного удару по економіці країни. Після цього у президента Росії Володимира Путіна залишиться лише два варіанти виходу з ситуації - дати агресивну відповідь або піти на поступки.

Таку думку висловив у своєму блозі на сайті видання «Обозреватель» фінансист Слава Рабинович. Він розділив новий санкційний удар США на дві фази.

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"Перша фаза, яка почне діяти 22-го серпня - для путінського ОЗУ насправді не так вже й страшна. Багато в чому цей пакет санкцій дублює те, що було вже введено раніше. Це обмеження на поставку високих технологій до Росії, включно з т. н. технологіями подвійного застосування. Загалом це відносно нешкідливий постріл, але з дуже серйозними попередженнями", - пояснив він.

При цьому другу фазу фінансист назвав просто "катастрофою" для путінського режиму. За його словами, вона заснована на умовах, які адміністрація Трампа накладає на Кремль.

"Ці умови змушують Кремль публічно гарантувати на весь світ, що Путін і його ОЗУ більше не будуть застосовувати хімічну та іншу заборонену зброю масового ураження, як це було зроблено у Великобританії. Друге - Росія має допустити міжнародних інспекторів на свої об'єкти виробництва хімічної зброї, які нібито більше нічого не виробляють, відповідно до запевнень путінського ОЗУ", - зазначив Рабинович.

Він вважає, що з цієї ситуації є два виходи, але в будь-якому випадку Росії не вдасться уникнути негативних наслідків для економіки.

"Що ж пересилить - бажання Путіна бикувати, не піддатися і не прогнутися перед умовами США, і при цьому занурити Росію разом з усією її масою населення у фінансовий та економічний хаос, який настане після другої фази санкцій або ж якимось чином відтягнути цей безславний кінець стабільності і виконати умови адміністрації Трампа?" - підсумував фінансист.