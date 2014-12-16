За добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає

За минулу добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Читайте такожЗа добу бойовики 9 разів обстріляли позиції сил АТО

«Втрат серед наших військових за минулу добу немає», - сказав Лисенко.