За добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає

13:34, 16 грудня 2014
Політика
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Минулу добу, незважаючи на обстріл бойовиків, минули без втрат для України.

Потерь среди украинских военных нет / Фото УНИАН

За минулу добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«Втрат серед наших військових за минулу добу немає», - сказав Лисенко.

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