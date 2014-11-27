Ситуація в зоні АТО: бойовики атакують військових за чотирма напрямами (мапа)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, на Донецькому напрямі протягом доби бойовики з реактивних установок «Град» обстріляли позиції українських військовослужбовців біля с.Новокалинове Ясинуватського району. З артилерії та мінометів терористи обстрілювали опорні пункти та блокпости сил АТО в районі н.п. Авдіївка, Піски, Опитне, Веселе, Красногорівка, Березове, Тарамчук, Новомихайлівка. В передмісті Горлівки, біля с. Шуми, бойовики обстріляли українські позиції з мінометів та зенітних установок.

На Дебальцевському напрямі терористи з мінометів та стрілецької зброї обстріляли позиції сил АТО поблизу сіл Нікішиного, Орлово-Іванівки, Малоорлівки та біля м.Єнакієвого.

Читайте такожПід Докучаєвськом бойовики понесли втрати, помилково атакувавши свої позиціїЗа словами Лисенка, зростає напруження поблизу Первомайська та в районі Бахмутівської траси: з «Градів» терористи обстріляли опорний пункт під Попасною, позиції поблизу міст Золоте, Гірське та селищ Трьохізбенка та Фрунзе. Поблизу с.Кримське опорний пункт та блокпост терористи обстріляли з артилерії та мінометів.

Також з установок «Град» та гранатометів обстріляно позиції сил АТО під Щастям.

Читайте такожБойовики масово лишають позиції через холоди – ІСВодночас на Маріупольському напрямі бойовики з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли позиції сил АТО біля сіл Гранітне та Богданівка. "Ситуація в Маріуполі спокійна, міські служби працюють у штатному режимі", - зазначив Лисенко.