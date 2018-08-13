У «Відродженні» назвали «тиском на суд» кримінальне провадження проти судді у «справі Кернеса»

Раніше Київський райсуд Полтави закрив справу стосовно харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Цькування судді у «справі Кернеса» є нічим іншим, як тиском на суд і яскравим свідченням фіктивності або й повної відсутності судової реформи, яку так рекламувала влада.

Про це заявив голова Політради Партії «Відродження» Володимир Пилипенко, коментуючи заяву керівництва Генеральної прокуратури щодо незаконності рішення про закриття «справи Геннадія Кернеса» та відкриття кримінального провадження проти судді, який розглядав цю справу.

Нагадаємо, 10 серпня Київський райсуд Полтави закрив справу стосовно харківського міського голови Геннадія Кернеса.

«Попри те, що суддя ухвалив половинчасте рішення, проти нього була задіяна вся репресивна машина влади. Силові та контролюючі органи розгорнули кампанію з метою домогтися поновлення справи. Однак такі дії влади свідчать лише про відсутність незалежного суду в Україні, демонструють, що телефонне право збереглося навіть після Революції Гідності, а розрекламована судова реформа є не більше ніж фікцією. Сподіваюся, для наших західних партнерів, які ініціювали судову реформу, «справа Кернеса» стане переконливим прикладом того, як саме влада провела цю реформу», – пояснив Володимир Пилипенко.

Він нагадав, що у Партії «Відродження» неодноразово заявляли про суто політичний характер справи стосовно Геннадія Кернеса, обраного мером Харкова від політсили. На місцевих виборах 2015 року Геннадій Кернес отримав 65,8% підтримки харків’ян.

«Судовий процес у Полтаві проти харківського міського голови давно зайшов у глухий кут. Усі переконалися, що ця кримінальна справа сфабрикована і є нічим іншим, як політичним замовленням. У суді свідки захисту надали переконливі факти про замовний характер справи, а невідповідності й протиріччя з боку звинувачення не залишили судді шансів на обвинувальний вердикт», – додав голова Політради Партії «Відродження».