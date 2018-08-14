У Путіна є "пунктик": адвокат озвучив сумний прогноз щодо Сенцова

За словами Миколи Полозова, у російського президента є «пунктик» з приводу Сенцова - він назвав його „кривавим карликом“.

Український режисер Олег Сенцов, який голодує три місяці, може стати одним з нових учасників українського пантеону героїв, а тиск світової спільноти на керівництво Росії для звільнення в'язня Кремля не призведе до результату.

Про це в інтерв'ю газеті «ФАКТИ» заявив відомий російський адвокат Микола Полозов, який представляв у судах РФ інтереси українських політв'язнів. За його словами, кримський кінорежисер може повторити долю Анатолія Марченка, який 4 серпня 1986 року оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політв'язнів в СРСР, відмовлявся від їжі 117 днів і помер через кілька днів після її завершення.

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«Історія має властивість повторюватися. Комбінацію, яку нам вдалося розіграти зі звільненням Надії Савченко, неможливо повторити. Були включені такі політичні зусилля! Прецеденту не було, щоб людину заочно обрали депутатом Верховної Ради і делегатом ПАРЄ, що пізніше спричинило вихід Росії звідти. Хоча в підсумку все це згубило саму Надію», — заявив адвокат.

За його словами, у російського президента Володимира Путіна є «пунктик» з приводу Сенцова. «Він назвав його „кривавим карликом“. Борис Нємцов теж його ображав, а Орхан Джемаль в прямому ефірі побажав смерті. Путін такі образи фіксує і пам'ятає», — підкреслив Полозов.

Адвокат також зазначив, що свою роль відіграє і висунуте кримському кінорежисерові надумане звинувачення в тероризмі. «Основний лейтмотив комунікації Кремля з Заходом — спільна боротьба з тероризмом. Тоді як Путін відпустить „терориста“?» — додав адвокат.