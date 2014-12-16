Кадиров заявив, що проситиме Путіна відправити його добровольцем на Донбас

Про це повідомляють РИА Новости.

"Я маю намір попросити президента, щоб він відпустив мене з цієї посади, щоб поїхати на Донбас, і допомагати тим, хто сьогодні воює там, щоб ловити і знищувати цих шайтанів", - заявив Кадиров в інтерв'ю телеканалу НТВ.

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Раніше Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом терористичних загроз глави Чечні Рамзана Кадирова на адресу народних депутатів України Юрія Берези, Андрія Левуса та Ігоря Мосійчука.