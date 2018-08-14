"Кожна хвилина на рахунку": у МЗС закликали Росію звільнити Сенцова та інших українських бранців

Речник міністерства наголосила, що кожна хвилина важлива для врятування життя Сенцова, який вже 93-й день голодує на знак протесту проти незаконного засудження.

У Міністерстві закордонних справ України закликають Російську Федерацію звільнити незаконно засуджених українського режисера Олега Сенцова та інших понад 70 українських бранців, які утримуються в Росії.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца повідомила в Twitter.

"Кожна хвилина на рахунку. 93-й день голодування в знак протесту Олега Сенцова. Наполегливо закликаємо Росію звільнити його та інших понад 70 бранців Кремля", - заявила Беца.

Читайте також«Давайте не будемо дивитися, як він вмирає»: Європейська кіноакадемія закликала оголосити 14 серпня Днем Сенцова

Як повідомляв УНІАН, Сенцов, якого затримано ФСБ РФ у Криму навесні 2014 року, у серпні 2015 року засуджено до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі партійних офісів та ув'язнено в місті Лабитнангі на Ямалі, 14 травня оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.