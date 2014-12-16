Порошенко: Конфлікт на Донбасі буде вирішений виключно мирним шляхом
Конфлікт на сході України буде подолано виключно мирним шляхом, переконаний президент України Петро Порошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної заяви для преси з Верховним представником Європейського Союзу у закордонних справах та політиці безпеки Федерікою Могеріні сьогодні у Києві.
"У нас існує спільна домовленість, що ми вирішуємо цей конфлікт виключно на базі мого мирного плану, імплементованого в мінські домовленості, - мінський протокол від 5 вересня і мінський меморандум від 19 вересня", - сказав він.
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Порошенко підкреслив, що збереження суверенітету та відновлення територіальної цілісності України для нього, як президента, є надзвичайно важливим.
"І сьогодні я на зустрічі сказав, що ми зможемо обов’язково спільними зусиллями подолати ті виклики, які зараз стоять перед Україною", - сказав президент.