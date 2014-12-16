Порошенко: Конфлікт на Донбасі буде вирішений виключно мирним шляхом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної заяви для преси з Верховним представником Європейського Союзу у закордонних справах та політиці безпеки Федерікою Могеріні сьогодні у Києві.

"У нас існує спільна домовленість, що ми вирішуємо цей конфлікт виключно на базі мого мирного плану, імплементованого в мінські домовленості, - мінський протокол від 5 вересня і мінський меморандум від 19 вересня", - сказав він.

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Порошенко підкреслив, що збереження суверенітету та відновлення територіальної цілісності України для нього, як президента, є надзвичайно важливим.

"І сьогодні я на зустрічі сказав, що ми зможемо обов’язково спільними зусиллями подолати ті виклики, які зараз стоять перед Україною", - сказав президент.