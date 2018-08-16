Рублі не пахнуть: журналіст викрив дружину міністра Омеляна у торгівлі з Росією

Раніше Омелян анонсував нові обмеження в сполученні з РФ, заявивши, що до Москви «будуть ходити лише ведмеді».

Поки міністр інфраструктури України Володимир Омелян обмежує транспортне сполучення з РФ, його дружина Світлана Бевза продає свою продукцію в Росії, заявив журналіст Олександр Дубінський.

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«Дружина-дизайнер міністра Омеляна, який перекриває усе транспортне пасажирське сполучення з РФ, - продає свої сукні у цій самій РФ. Патріоту України і матері громадян США – рублі, мабуть, не пахнуть», - зазначив Дубинський у себе в Facebook.

Свою публікацію журналіст супроводив скріншотами, зробленими на сайті одного з російських інтернет-магазинів. Згідно з матеріалами, в магазині можна придбати сукні під брендом одягу та аксесуарів BEVZA.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян сьогодні анонсував нові обмеження в сполученні з Росією.

"Сьогодні підписав один історичний документ. У Москву будуть тільки ведмеді ходити, як в старі добрі часи", – написав міністр у Facebook.