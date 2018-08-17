Нацполіція порушила справу проти адвокатів екс-президента Януковича

Правоохоронці уточнили, що провадження наразі не стосується конкретних осіб, зокрема, адвокатів Януковича за договором, а є фактовим, тобто провадження порушено за фактом перешкоджання роботі безоплатного адвоката.

За фактом перешкоджання діяльності адвоката у справі державної зради колишнього президента України Віктора Януковича поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила речник прес-служби прокуратури міста Києва Надія Максимець.

“Провадження розпочато за матеріалами Оболонського управління поліції. Наразі долучається відео з камер спостереження суду, а також відео з телеканалів. Після того, як будуть встановлені особи, причетні до даного інциденту, буде складений подальший план слідчих дій”, - сказала Максимець.

Вона також наголосила, що провадження станом на сьогодні не стосується конкретних осіб, зокрема, адвокатів Януковича за договором, а є фактовим, тобто провадження порушено за фактом перешкоджання роботі адвоката з Центру вторинної безоплатної правової допомоги Юрія Рябовола.

“Мова йде про те, що групою осіб здійснювалося перешкоджання роботі державного адвоката, який був призначений у справі Януковича рішенням суду. Ми маємо ще з’ясувати позицію самого державного захисника і тому йдеться про провадження не стосовно конкретних осіб, а за фактом можливих неправомірних дій”, - уточнила речник прокуратури.

Також вона додала, що наразі у справі не фігурують жодні прізвища підозрюваних і, власне, ще нікому не вручено підозри.

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Також Максимець підкреслила, що слідство у даній справі веде Національна поліція, а прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня засідання суду у справі про держзраду Януковича розпочалося зі скандалу. До зали зайшов безоплатний адвокат із центру вторинної правової допомоги Рябовол. Адвокат за договором Сердюк почав вигукувати, що він має заяву від Януковича про заборону будь-якому безоплатному адвокату представляти його інтереси. Тоді ж Сердюк заявив, що викличе поліцію.

Адвокати Януковича за договором також не пропускали Рябовола до зали засідання суду. Пізніше поліції все ж вдалось провести адвоката до зали.

Суперечка Сердюка із суддями тривала близько 5 хвилин. Після цього головуючий у справі суддя Дев’ятко оголосив перерву в засіданні на 15 хвилин та закликав судового розпорядника і поліції забезпечити порядок в залі судових засідань. Суддя також додав, що адвокат Сердюк не бажає брати участь у судових дебатах, призначених на сьогоднішнє засідання.

Довідка. Януковичу інкримінують три статті Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).