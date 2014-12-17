Брюссель не нав'язуватиме Києву шлях проведення реформ - Могеріні
Могеріні заявила, що процес реформування є суто українським, і він має залишатися українським, ЄС не збирається нічого нав'язувати.
Європейський Союз не буде нав’язувати Україні шлях імплементації реформ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та європейської безпеки Федеріка Могеріні сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Упродовж багатьох місяців ми детально обговорювали повний список реформ, вони стосуються боротьби з корупцією, реформ у трудовій, енергетичних сферах. Та якщо я буду перерахувати усі ці реформи - я не встигну на завтрашнє засідання Європейської Ради», - зазначила вона.
«Хочу лише підкреслити, що цей процес є суто українським і він має залишатися українським, ми у жодному відношенні не хочемо такої ситуації, коли Брюссель буде вказувати, яким шляхом іти, а Київ буде слідувати цим вказівкам. Ми навіть про це не думаємо», - наголосила Могеріні.