Брюссель не нав'язуватиме Києву шлях проведення реформ - Могеріні

Європейський Союз не буде нав’язувати Україні шлях імплементації реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та європейської безпеки Федеріка Могеріні сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Упродовж багатьох місяців ми детально обговорювали повний список реформ, вони стосуються боротьби з корупцією, реформ у трудовій, енергетичних сферах. Та якщо я буду перерахувати усі ці реформи - я не встигну на завтрашнє засідання Європейської Ради», - зазначила вона.

«Хочу лише підкреслити, що цей процес є суто українським і він має залишатися українським, ми у жодному відношенні не хочемо такої ситуації, коли Брюссель буде вказувати, яким шляхом іти, а Київ буде слідувати цим вказівкам. Ми навіть про це не думаємо», - наголосила Могеріні.