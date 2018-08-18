"Зелені чоловічки" перейшли Дністер: у Києві заявили про провокацію

Наголошується, що зазначені дії Росії в черговий раз підтверджують необхідність повного та безумовного виведення російських військ з території Республіки Молдова.

Посольство України в Республіці Молдова висловлює стурбованість черговими провокаційними діями Російської Федерації щодо порушення режиму Зони безпеки Придністровського регіону, зокрема несанкціонованим проведенням 14-15 серпня Оперативною групою російських військ форсування річки Дністер.

Про це повідомляє прес-центр дипломатичного представництва.

"Нехтування російською стороною положень Угоди про припинення вогню від 21.07.1992 року, які визначають режим функціонування Зони безпеки, а також невиконання нею взятих на себе зобов’язань підриває довіру між учасниками переговорного процесу та продовжує ескалацію напруженості в регіоні", - йдеться у заяві.

"Зазначені дії Росії в черговий раз підтверджують необхідність повного та безумовного виведення російських військ з території Республіки Молдова відповідно до рішень Стамбульського саміту ОБСЄ 1999 року", - додали в посольстві.

13 серпня на офіційному сайті Західного військового округу Росії з'явилася інформація про те, що Оперативна група російських військ, дислокована в придністровському регіоні, підготувала бойову бронетехніку для можливих навчань з переходом водних бар'єрів.

Вранці 14 серпня на лівому березі Дністра, в районі пляжу в селі Тирнаука району Слобозія і біля пішохідного мосту через річку Дністер в Тирасполі, була розміщена бронетехніка і військові вантажні автомобілі без номерних знаків і розпізнавальних знаків. Молдовські сили та ОБСЄ не пустили на ці території. Як заявив молдовський міністр оборони Еуджен Стурза, Росія пішла на провокацію проти Молдови.

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Відповідно до підписаної в 1992 році в Москві Угоди про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту на Дністрі, в Зоні безпеки (понад 200 км уздовж річки) розмістили пости миротворчих сил Росії, Молдови і Придністров'я.

Пізніше була заснована і Об'єднана контрольна комісія, до складу якої увійшли представники Придністров'я, Молдови, Росії, України і ОБСЄ, Об'єднане військове командування, Об'єднаний штаб, Спільні миротворчі сили і апарат військових спостерігачів. Проведення військових навчань в Зоні безпеки вимагає дозволу ОКК, чого в цьому випадку не було зроблено, зазначають у ОБСЄ.

За даними ЗМІ, "президент" невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський у приватних бесідах скаржиться, що Росія незадоволена посиленням реінтеграції регіону з Молдовою.

Останніми роками сталися численні зміни у відносинах між Молдовою та невизнаною республікою: відновлено телефонний зв'язок і залізничне сполучення між Кишиневом і Тирасполем, Кишинів почав визнавати дипломи Придністровського державного університету, молдовські фермери знову працюють на спірних землях під Дубоссарами, на Придністров'я поширилася зона вільної торгівлі з ЄС, тому що ПМР стала частиною молдовської угоди про асоціацію та вільну торгівлю з Євросоюзом.

Нагадаємо, на території придністровського регіону розквартировано понад півтори тисячі військовослужбовців Росії, а на військових складах у селі Колбасна Рибницького району зберігається понад 20 тисяч тонн боєприпасів та авіабомб.

Парламент Молдови схвалив декларацію з вимогою вивести російські війська з території невизнаного Придністров’я.

22 червня Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з придністровського регіону.