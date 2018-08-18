Джемілєв передав Ердогану особисте послання від Порошенка - Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров не уточнив, про що йдеться у посланні президента Петра Порошенка до президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв передав президенту Туреччини Реджепу Ердогану особисте послання від президента Петра Порошенка.

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Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Рефат Чубаров повідомив у Facebook.

Зокрема, він повідомив, що сьогодні в Анкарі відбувся VI з'їзд правлячої Партії справедливості і розвитку Туреччини (AKP), засновником якої є Ердоган.

За словами Чубарова, як гості з'їзду в Анкару прибули офіційні делегації з різних країн, очолювані вищими державними посадовими особами.

"Президент України Петро Порошенко як власного представника для участі в роботі VI з'їзду AKP направив Уповноваженого президента України у справах кримськотатарського народу, народного депутата України, лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва", - зазначив Чубаров.

"Відомо, що в Анкарі Мустафа Джемілєв також вручив президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану особисте послання президента України Петра Порошенка", - додав голова Меджлісу.

Також він повідомив, що делегацію Росії для участі як гостей на з'їзді очолив голова Державної думи В'ячеслав Володін. При цьому «в складі російської делегації по прильоту в Анкару виявився кримський колаборант «депутат ДД» Руслан Бальбек».

«Оскільки турецька сторона не давала попередньої згоди на включення до складу делегації РФ, запрошеної на з'їзд, кримського коллаборанта Руслана Бальбека, небажаний «гість» не був допущений на з'їзд. Замість урочистої зали, де проходив з'їзд AKP, прислужника російських окупантів Руслана Бальбека перепровадили до посольства РФ, де він зможе дочекатися часу відльоту делегації Держдуми до Москви", - повідомив Чубаров.