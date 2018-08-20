Загроза одразу для двох країн: експерт назвав мету навчань ЗС РФ у Придністров’ї

Нещодавно російські військові в Придністров'ї провели навчання з форсування Дністра із залученням бронетехніки.

Росія відпрацьовує сценарій загострення в Придністров'ї, щоб за необхідності створити військову загрозу одночасно для Молдови і для України.

Про це заявив експерт з міжнародних питань Сергій Даниленко, коментуючи несанкціоновані навчання російських військових у Придністров'ї, передає «Обозреватель».

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"Я думаю, росіяни відпрацьовують механізм, як діяти в закритому анклаві, який підпорядковується Москві. Це може бути цікаво з урахуванням ситуації з Калінінградом, адже там теж анклав, який територіально відірваний від решти Росії", - підкреслив експерт.

За словами Даниленка, влада Молдови, незважаючи на часто непослідовні дії, "все-таки прозахідно більш орієнтована".

"Тому Росія в будь-який момент буде зацікавлена ​​в загостренні. Як це буде відбуватися, поки важко описати, але аналітики Генштабу РФ це вміють майстерно робити. Вони можуть розіграти сценарій загострення в Придністров'ї. Це цікаво з урахуванням прозахідних ініціатив частини молдавського уряду", - пояснив він.

"Також це небезпека на південно-західному кордоні України. Дуже "виграшний" інструмент - в негативному значенні для України", - додав експерт.

Раніше російські військові в Придністров'ї провели навчання з форсування Дністра із залученням бронетехніки. Міністерство оборони Молдови назвало дії російської сторони провокацією.