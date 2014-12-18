Путін: Порошенко налаштований на пошук рішень, але необхідні конкретні кроки

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на щорічній прес-конференції. "Безумовно, президент України хоче врегулювання, і у мене немає сумнівів, що він прагне до цього, але він там не один. Ми чуємо заяви посадових осіб про те, що потрібно воювати до кінця, ледве не про те, що все може призвести до загальноконтинентальної кризи. Чуємо багато войовничих заяв", - сказав Володимир Путін.

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"Думаю, що президент Петро Порошенко налаштований на врегулювання, але потрібні конкретні дії, кроки", - зазначив глава російської держави, додавши, що іншого шляху, крім як мирний шлях врегулювання, не існує.