ЗМІ: Через пасивність прокуратури ЄС може зняти санкції не тільки з Клюєвих і Портнова

Про це повідомляється в статті Європейської правди "Братам Клюєвим готують санкції зворотної дії".

Ще восени Євросоюз отримав письмове повідомлення з Києва про те, що правоохоронні органи України не проводять жодних процесуальних дій проти братів Клюєвих та Андрія Портнова за звинуваченням у розтраті.

Проте три особи в "антисанкційному списку" - це тимчасова кількість, яка може збільшитися.

Читайте такожПортнов восьмий раз виграв суд у ГенпрокуратуриЯк зазначають джерела ЄвроПравди, в ЄС вже мають попередні дані, що перелік тих, проти кого ГПУ так і не розпочала розслідування, значно ширший за три прізвища.

"Поки що в списку троє, інформація в ЗМІ про це – правдива. Але якщо українські слідчі працюватимуть так, як зараз, список зростатиме", - розповіли джерела, причетні до підготовки рішення.

Нагадаємо, на момент падіння режиму Януковича Сергій Клюєв був народним депутатом від Партії регіонів, його брат Андрій очолював адміністрацію президента, а Андрій Портнов працював заступником глави АП.

Раніше повідомлялося, що ЄС може зняти санкції з Портнова та ще двох соратників Януковича, в той час як 13 осіб з санкційного списку залишаються під питанням.