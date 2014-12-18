Раді пропонують розширити повноваження РНБО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "Народний фронт".

Голова комітету, заступник голови фракції «Народний фронт» Сергій Пашинський, відкриваючи засідання, повідомив, що до законопроекту (реєстр. №1343) про внесення змін до Закону «Про Раду національної безпеки і оборони України» надійшло 40 поправок.

Розглянувши поправки до законопроекту, більшість з яких стосувалися виконання РНБО такої функції, як координація і контроль, народні депутати вирішили пропонувати їх відхилити, оскільки вони схожі. У той же час члени комітету підтримали кілька редакційних правок.

Як наголошується у пояснювальній записці до законопроекту №1343, цим актом «пропонується привести норми чинного законодавства України у сфері національної безпеки і оборони у відповідність із Конституцією України, вдосконалити правове забезпечення діяльності РНБО». Проектом, зокрема, передбачається розширити компетенцію РНБО стосовно таких повноважень як прийняття рішення щодо невідкладних заходів із розв'язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України, а також координація і контроль діяльності органів виконавчої влади у сферах протидії корупції, забезпечення громадської безпеки та боротьби зі злочинністю тощо.

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Проектом змін до чинного закону про РНБО вводиться положення про те, що рішення цього конституційного органу, введені в дію указами президента України, є обов'язковими до виконання органами виконавчої влади. Крім того, апарат Ради національної безпеки і оборони України визначається юридичною особою.

Також пропонується включати до складу РНБО, крім прем'єр-міністра, міністра оборони, голови СБУ, міністра внутрішніх справ, міністра закордонних справ, керівників інших центральних органів виконавчої влади, також інших осіб, визначених президентом.

Законопроект про внесення змін до Закону «Про Раду національної безпеки і оборони України» був поданий президентом як невідкладний і вже прийнятий Верховною Радою у першому читанні.