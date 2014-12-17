РНБО: У нас немає іншого виходу - треба створити потужний стотисячний резерв Збройних сил
13:44, 17 грудня 2014Суспільство
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Він зазначив, що, незважаючи на економічні проблеми, які є в країні, держава має створити найпотужнішу армію в Європі.
REUTERS
В Україні необхідно створити потужний 100-тисячний резерв Збройних сил.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.
Він зазначив, що, незважаючи на економічні проблеми, які є в країні, держава має створити найпотужнішу армію в Європі.
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“Ми не маємо іншого виходу. Сьогодні в Україні необхідно створити стотисячний резерв Збройних сил, який буде закріплено за військовими частинами, й у випадку необхідності буде захищати нашу країну”, - сказав Турчинов, зазначивши, що це є окремою темою та пріоритетом у роботі РНБО.
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