РНБО: У нас немає іншого виходу - треба створити потужний стотисячний резерв Збройних сил

В Україні необхідно створити потужний 100-тисячний резерв Збройних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

Він зазначив, що, незважаючи на економічні проблеми, які є в країні, держава має створити найпотужнішу армію в Європі.

Читайте такожТурчинов припустив, що РФ може почати континентальну війну

“Ми не маємо іншого виходу. Сьогодні в Україні необхідно створити стотисячний резерв Збройних сил, який буде закріплено за військовими частинами, й у випадку необхідності буде захищати нашу країну”, - сказав Турчинов, зазначивши, що це є окремою темою та пріоритетом у роботі РНБО.