У ЄС хочуть відрядити Могеріні на переговори щодо України

Як повідомляє прес-служба Європарламенту, про це Шульц заявив, виступаючи насаміті ЄС, який розпочався у Брюсселі.

„Тільки комбінація діалогу, дипломатії та санкцій можуть привести до мирного врегулювання конфлікту... Важливо продовжувати мирні переговори, не обмежуючи їх форматом Тристоронньої контактної групи, долучаючи до них не тільки українське та російське керівництво, але й ЄС та США. Тільки консолідація міжнародних зусиль на найвищому рівні може потенційно привести до вирішення (ситуації). Європейський парламент закликає вас дати мандат новому верховному представнику діяти від імені Європейського Союзу”, - заявив він.

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Разом з тим Шульц висловив упевненість, що режим санкцій трьох рівнів повинен залишатися не тільки „як відповідь на незаконні дії Росії в Україні, але й як фактор стримування РФ від будь-якої подальшої агресії та як стимул для продовження переговорів”.

„Ми повинні почати працювати над іншим пакетом можливих цільових секторальних заходів, щоб гарантувати, що ми будемо готові в разі подальшої ескалації конфлікту”, - вважає президент ЄП.

Шульц зауважив, що введені ЄС проти РФ санкції є ефективними також і тому що „європейці, змогли подолати різні інтереси та залишилися єдиними”.

„Були спроби, щоб європейці грали проти європейців. Але вони провалилися, і ми не повинні дозволити цьому статися, тому що коли ми разом, ми сильніші та ефективніші. Коли ми розділені - ми слабші”, - підкреслив він.

Разом з тим Шульц вважає за необхідне „тримати двері відкритими для конструктивного діалогу, щоб покласти край кризі, кризі, яка може перерости у світову економічну”.

„Ми повинні тримати двері для діалогу з Росією відкритими”, - наголосив президент ЄП.

Шульц також висловився за допомогу Україні, нові парламент та уряд якої повинні подолати одночасно три виклики: врегулювати конфлікт на сході, врятувати економіку та реалізувати реформи, особливо у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

„Ми повинні допомогти їм в цьому не тільки значною макроекономічною допомогою, але й допомагаючи парламенту посилити його можливості”, - додав він.

Крім того, Шульц висловився за „серйозне переосмислення” стратегії «Східного партнерства», щоб „зробити його більш диференційованим, більш гнучким і більш ефективним”.