У ЄС сподіваються, що Росія почне дотримуватися Мінських угод в найближчі дні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Могеріні сказала сьогодні у Брюсселі перед самітом ЄС.

„Прийшов час для всіх сторін, перш за все, для Росії, виконати Мінські домовленості. Ми повинні бачити конкретні результати, і я сподіваюся, що найближчими днями ми зможемо побачити позитивний розвиток у цьому питанні. Я переконана, що Мінські угоди містять конкретні цілі, а також часові рамки. Я б очікувала, щоб ці часові рамки почали поважатися найближчими днями”, - сказала Могеріні.

Верховний представник поділяє думку президента Європейської Ради Дональда Туска щодо необхідності вироблення нової стратегії ЄС стосовно Росії.

„Є необхідність розвивати відповідальну стратегію щодо Росії. Ми розпочнемо сьогодні, і я готова це продовжити, в залежності, як розмова пройде сьогодні, на зустрічі міністрів закордонних справ у січні”, - наголосила вона.

Говорячи про економічну ситуацію в Росії, Могеріні наголосила, що складне фінансове становище не є доброю новиною, перш за все, для російських громадян, але й не є доброю новиною для України та не є доброю новиною для Європи й решти світу.

„Зазвичай, я не сприймаю те, що якщо щось є негативне для одного, то це може бути позитивним для іншого. Але це правда, що президент Росії Путін та російське керівництво повинні серйозно реагувати на необхідність радикальних змін у поведінці щодо всього світу, переключитися на співробітництво, бо це дуже необхідно. Світ ніколи не був таким небезпечним та нестабільним, яким він є зараз, і буде тільки доброю новиною, якщо ми зможемо побудувати конструктивні відносини для того, щоб вирішити хоча б деякі з цих криз”, - сказала Могеріні.

Вона також нагадала, що щойно повернулася з Києва і має намір проінформувати сьогодні на саміті лідерів країн-членів ЄС про результати візиту.

„Перш за все, необхідна підтримка реформ в Україні. Прийшов час для ЄС сконцентруватися на тому, щоб зробити Україну успішною. А для цього потрібно працювати, як в Києві, так і в Брюсселі”, - наголосила Могеріні.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звану Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн запровадили проти Росії санкції.

19 вересня у Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі, за результатами якого було підписано меморандум. Документ складається з 9 пунктів, в яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї та ведення наступальних дій. Згідно з меморандумом, протиборствуючі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна.

Перших домовленостей про припинення вогню було досягнуто на засіданні контактної групи 5 вересня.

Проте на сході України і бойовики, і російські військові продовжували обстрілювати мирне населення і сили АТО.

З 9 грудня в зоні АТО було оголошено «день тиші», але терористи порушували режим припинення вогню, хоч зменшили інтенсивність обстрілу.