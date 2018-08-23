Політолог назвав причини "непереконливості" інформації про перенесення дати виборів президента

Співзасновник Українського інституту майбутнього заявляє, що немає авторитетних джерел, які би підтверджували перенесення дати виборів президента України, і взагалі, цей сценарій виглядає фантастично.

Інформація про перенесення дати виборів президента України є непереконливою, бо чинний глава держави Петро Порошенко не наважиться на такий крок.

Про це у коментарі УНІАН сказав співзасновник Українського інституту майбутнього Тарас Березовець.

Експерт заявив, що "важко коментувати інформацію, яка не має підтвердження з інших джерел".

"Наразі це не виглядає переконливою версією з багатьох причин. Президент Порошенко не наважиться переносити вибори, тому що на це не буде схвальної реакції Європейського Союзу, США, інших західних партнерів, від позиції яких Україна на сьогодні є надзвичайно залежною щодо підтримки політичної, військової у сфері безпеки тощо", - сказав Березовець.

Читайте такожПарубій прокоментував інформацію щодо начебто спроб перенести дату президентських виборів

За словами політолога, це виглядає абсолютно фантастичним сценарієм.

"Я знаю, що цю інформацію озвучували, будемо говорити так, проросійські різні політики, і вона лунала в заявах лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко, активно розкручуючи російський медіапростір про нібито перенесення виборів. Але ще раз повторюю, немає авторитетних джерел, які би це підтверджували, і це точно невигідно владі, тому що це буде мати негативні наслідки для рейтингу президента Порошенка", - наголосив Березовець.

Як повідомляв УНІАН, раніше перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець заявив, що до Конституційного суду готується подання щодо перенесення дати виборів президента України.

Наступні вибори президента України повинні відбутися 31 березня 2019 року. Порядок виборів президента визначається відповідними статтями чинної Конституції України, а також законом України «Про вибори президента України».

Попередні вибори президента України спочатку були заплановані як чергові на 2015 рік, але призначені на більш ранній термін у зв'язку з відстороненням Верховною Радою Віктора Януковича з поста президента 22 лютого 2014 року. Таким чином, позачергові вибори президента України пройшли 25 травня 2014 року.

Нинішній президент Петро Порошенко склав присягу 7 червня 2014 року.