Експерт розповів, як ймовірне перенесення дати президентських виборів може вплинути на Порошенка

На думку експерта, перенесення дати виборів не є принциповим у питанні визначення переможця виборів.

Перенесення дати президентських виборів у 2019 році може негативно вплинути на діючого президента Петра Порошенка.

Про це в коментарі УНІАН заявив голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

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«З точки зору політичної, я скажу відверто, затягування дати виборів президента, на мій погляд, не має особливого значення, і ще невідомо, як може спрацювати. Воно може, скажімо так, спрацювати проти діючого президента, оскільки викличе критику і в парламенті, і в суспільстві, різні підозри і тому подібне. І з цієї точки зору, воно може нашкодити більше», - вважає експерт.

При цьому Фесенко зазначає, що перенесення дати виборів не є принциповим у питанні визначення переможця.

«Я не знаю, що в цьому поданні може бути, але, коли проводити перший тур виборів - наприкінці квітня, або наприкінці травня, на мій погляд, це не дуже принципово, з точки зору, наприклад, визначення ситуації...", - повідомив Фесенко.

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Як повідомляв УНІАН, раніше перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець заявив, що до Конституційного суду готується подання щодо перенесення дати виборів президента України.

Наступні вибори президента України повинні відбутися 31 березня 2019 року. Порядок виборів президента визначається відповідними статтями чинної Конституції України, а також законом України «Про вибори президента України».

Попередні вибори президента України спочатку були заплановані як чергові на 2015 рік, але призначені на більш ранній термін у зв'язку з відстороненням Верховною Радою Віктора Януковича з поста президента 22 лютого 2014 року. Таким чином, позачергові вибори президента України пройшли 25 травня 2014 року.

Нинішній президент Петро Порошенко склав присягу 7 червня 2014 року.