Німецький експерт: Путін має намір продовжувати колишній курс

Про це в інтерв'ю DW за підсумками щорічної прес-конференції російського лідера заявив керівник програм Східної Європи і Центральної Азії в Німецькому товаристві зовнішньої політики Штефан Майстер, повідомляє Росбалт.

Читайте такожПрем'єр Польщі: Путін хоче розділити країни Європи

"По суті, нічого нового він не сказав. Він має намір продовжувати колишній курс. Ні в зовнішній, ні в економічній політиці він нічого міняти не збирається. Незважаючи на кризу в Росії, він буде продовжувати колишню політику, яку вважає правильною. Він довго міркував про Іран та альтернативи розвитку співробітництва з іншими країнами. Але ні словом не обмовився про центральні проблеми російського кризи", - сказав Майстер.

Разом з тим, за словами експерта, риторика щодо України дещо змінилася.

"Слово "фашисти" звучить рідше. У мене склалося враження, що Москва готова говорити з Києвом про замороження конфлікту", - додав Майстер. Однак, вважає він, щоб хоч якось заспокоїти ринки, де, за його словами, "панує криза довіри до Росії", "необхідна зовсім інша політика по відношенню до України, інша економічна політика, інша риторика".