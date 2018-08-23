ЄСПЛ зобов'язав Росію надати інформацію про стан здоров'я чотирьох українських політв'язнів

Європейський суд з прав людини зобов'язав Російську Федерацію надати інформацію про стан здоров'я Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Еміра-Усеїна Куку та Сергія Литвинова, незаконно утримуваних під вартою.

Про це міністр юстиції України Павло Петренко повідомив у Facebook.

"Європейський суд з прав людини дуже швидко відреагував на запит від уряду України щодо стану здоров‘я українських політв‘язнів Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Еміра-Усеїна Куку та Сергія Литвинова", - повідомив міністр.

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Зокрема, у рішенні ЄСПЛ зазначається, що "РФ має до 5 вересня надати інформацію щодо стану здоров’я цих політв’язнів, яке медичне обслуговування ним надавалося, та чи надається таке обслуговування зараз".

Також РФ має надати інформацію щодо політичних в’язнів, в доступі до яких російська сторона з вигаданих причин відмовляла українським консулам, Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій та іншим представникам української держави та активістам.

Як повідомляв УНІАН, Україна звернулася до Європейського суду з прав людини з позовом проти Російської Федерації з вимогою зобов'язати РФ звільнити 71 незаконно утримуваного українця на території Росії та в окупованому Криму.