Міноборони хоче створити з Білоруссю спільний інженерний батальйон

Міністерство оборони України зацікавлене у створенні спільного українсько-білоруського інженерного батальйону.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони України, про це сьогодні заявив міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ під час зустрічі з міністром оборони Республіки Білорусь генерал-полковником Леонідом МАЛЬЦЕВИМ, що відбулась в рамках візиту в Україну білоруської військової делегації.

Під час переговорів керівники оборонних відомств України та Білорусі обговорили питання розвитку двостороннього військового співробітництва.

Значну увагу в ході переговорів Ю.ЄХАНУРОВ і Л.МАЛЬЦЕВ приділили обговоренню питань двостороннього військово-технічного співробітництва.

Міністр оборони України акцентував увагу на зацікавленості української сторони кількома спільними проектами з білоруською стороною.

Зокрема, на думку глави вітчизняного військового відомства, значні перспективи має ініціатива щодо створення спільного українсько-білоруського інженерного батальйону, проведення спільних тренувань з протиповітряної оборони.

Говорячи про реалізацію спільних проектів у гуманітарній сфері, міністри оборони обох країн висловили зацікавленість у розвитку взаємного співробітництва в галузі санаторно-курортного лікування, спільного створення фільму про Збройні Сили України та Збройні сили Республіки Білорусь, а також участі українських військових музикантів у фестивалі військових оркестрів в Республіці Білорусь.

На завершення зустрічі Л.МАЛЬЦЕВ подякував главі українського оборонного відомства за участь української делегації в урочистостях з нагоди 90-річчя Білоруської армії та нагородив його пам’ятною медаллю “90 років Збройним Силам Республіки Білорусь”.

У свою чергу, Ю.ЄХАНУРОВ вручив своєму білоруському колезі відзнаку Міністерства оборони України – медаль “15 років Збройним Силам України”.