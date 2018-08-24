Пєсков не знає, чи вітав Путін Україну з Днем незалежності
14:32, 24 серпня 2018Політика
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Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що уточнить таку інформацію.
REUTERS
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не знає, чи вітав Володимир Путін Україну з Днем незалежності.
Відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН у РФ під час спілкування з журналістами, Пєсков сказав, що уточнить таку інформацію.
«Мені потрібно буде уточнити. Я не володію інформацією про те, що таке привітання прямувало», - сказав Пєсков.
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