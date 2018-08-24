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Пєсков не знає, чи вітав Путін Україну з Днем незалежності

14:32, 24 серпня 2018
Політика
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REUTERS

Відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН у РФ під час спілкування з журналістами, Пєсков сказав, що уточнить таку інформацію.

«Мені потрібно буде уточнити. Я не володію інформацією про те, що таке привітання прямувало», - сказав Пєсков.

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Теги: #Путін#Пєсков