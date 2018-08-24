Українські військові літаки візьмуть участь у міжнародному авіашоу в Польщі

На авіаційній базі Радом відбудеться презентація авіаційної техніки Збройних сил України та демонстрація її можливостей у повітрі та наземному показі, що сприятиме підтриманню іміджу української армії на міжнародному рівні.

Військова авіація Повітряних сил Збройних сил України з 24 по 27 серпня братиме участь в міжнародному авіаційному показі International Airshow-2018 у Польщі.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Повітряних сил ЗСУ, авіашоу відбудеться на авіаційній базі Радом з нагоди святкування 100-ї річниці з дня створення Збройних сил Республіки Польща.

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Українську делегацію очолює перший заступник командувача Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Аркадій Вашутін.

В авіаційному показі візьмуть участь льотчики та літаки Су-25УБ, Су-27УБ та Ан-26.

За словами генерал-лейтенанта Вашутіна, на авіаційній базі Радом відбудеться презентація авіаційної техніки Збройних сил України та демонстрація її можливостей у повітрі та наземному показі, що загалом сприятиме підтриманню іміджу української армії на міжнародному рівні.

Окрім того, під час заходу українські військові льотчики обміняються досвідом із льотними екіпажами інших країн, а також обговорять з іноземними колегами напрямки двостороннього військового співробітництва.