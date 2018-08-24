Вселенський патріарх привітав українців із Днем Незалежності

Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій також обговорили подальші дії на шляху створення Єдиної помісної православної церкви України.

Вселенський патріарх Варфоломій привітав українців з Днем Незалежності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це йшлося під час телефонної розмови Петра Порошенка зі вселенським патріархом Варфоломієм.

«Найтепліші вітання усім українцям, охопленим любов’ю Константинопольської Матері-Церкви», - сказав він.

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Президент України подякував вселенському патріарху і розповів про ранкову молитву за Україну.

Співрозмовники обговорили подальші дії на шляху створення Єдиної помісної православної церкви України.

Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко заявив, що українці сповнені рішучості покласти край залежності від російської церкви.