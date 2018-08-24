Порошенко: ми сповнені рішучості покласти край залежності від російської церкви

Голова Української держави нагадав, що Російська православна церква освячує гібридну війну президента РФ Володимира Путіна проти України, молиться за російську владу і російську армію.

Президент Петро Порошенко наголошує на необхідності покласти край неканонічному перебуванню вагомої частини українських православних у залежності від російської церкви.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час виступу на Майдані Незалежності з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.

«Не може бути вільним тіло, коли душа - в полоні. Нехай сьогодні нас почують у Константинополі, в Москві та Ватикані. Ми маємо твердий намір розрубати останній вузол, яким імперія відчайдушно намагається нас прив’язати до себе», - сказав глава держави.

«Ми сповнені рішучості покласти край протиприродному та неканонічному перебуванню вагомої частини нашої православної спільноти у залежності від російської церкви. Церкви, яка освячує гібридну війну Путіна проти України. Церкви, яка щоденно молиться і за російську владу і за російське військо», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент заявив, що він та ієрархи УПЦ Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкви в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха щодо надання томосу на автокефалію православній церкви в Україні.

22 квітня Святий і Священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання автокефалії.

27 липня було оприлюднено послання Варфоломія, в якому він підкреслив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

В УПЦ КП не виключають, що учасники зборів єпископату Вселенського патріархату у вересні можуть обговорити питання про надання томосу на автокефалію православній церкві в Україні.