ЄСПЛ зареєстрував новий позов проти Росії

Заява стосується порушення прав українців, які незаконно утримувалися або утримуються в Криму і РФ.

Європейський суд з прав людини зареєстрував нову Міждержавну заяву України проти Росії.

Про це йдеться в повідомленні Мін'юсту в Facebook.

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Він стосується порушення прав українців, які незаконно утримувалися або утримуються в Криму і РФ.

"Ми зібрали величезну кількість доказів того, що російська влада порушує норми Конвенції з прав людини про заборону тортур, порушення прав на свободу та особисту недоторканність, на справедливий суд, свободу слова, зібрань", - заявив уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

Як повідомляв УНІАН, ЄСПЛ зобов'язав Росію надати інформацію про стан здоров'я чотирьох українських політв'язнів. РФ також повинна повідомити про те, чи надається медична допомога утримуваним українцям.