этот материал доступен на русском

ЄСПЛ зареєстрував новий позов проти Росії

12:58, 28 серпня 2018
Політика
476 0
ЄСПЛ / REUTERS

Про це йдеться в повідомленні Мін'юсту в Facebook.

Читайте такожДенісова про хибну інформацію щодо Сенцова: у колонії так жартують з журналістами

Він стосується порушення прав українців, які незаконно утримувалися або утримуються в Криму і РФ.

"Ми зібрали величезну кількість доказів того, що російська влада порушує норми Конвенції з прав людини про заборону тортур, порушення прав на свободу та особисту недоторканність, на справедливий суд, свободу слова, зібрань", - заявив уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

Мін'юст
Мін'юст

Як повідомляв УНІАН, ЄСПЛ зобов'язав Росію надати інформацію про стан здоров'я чотирьох українських політв'язнів. РФ також повинна повідомити про те, чи надається медична допомога утримуваним українцям.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#ЄСПЛ