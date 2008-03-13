Черновецький просить Ющенка тимчасово відсторонити його

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА відсторонити його від виконання обов’язків голови КМДА на 10 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у листі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до Президента, озвученому сьогодні перед початком засідання сесії Київради секретарем Київради Олесем ДОВГИМ.

У листі зазначається, що вчора на засіданні уряду прем’єр-міністр та міністри розглядали діяльність КМДА. Під час засідання, як пише Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, лунали вислови на його адресу, які ганьблять його честь та гідність.

У зв’язку з цим він звертається до Президента України з вимогою створити незалежну та неупереджену комісію, яка вивчить діяльність столичної влади.

На цей час Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ просить відсторонити його від виконання обов’язків і вважати, що у цей час він перебуватиме у безоплатній відпустці за власний рахунок за власним бажанням.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня уряд, заслухавши звіт міжвідомчої робочої групи Кабміну з перевірки роботи КМДА, ухвалив рішення звернутися до Президента України з проханням звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА

Водночас уряд ухвалив рішення звернутися до Верховної Ради з пропозицією невідкладно розглянути питання, що стосується рішення про проведення дострокових виборів мера Києва і Київради.

Раніше, 7 березня, Верховна Рада прийняла постанову «Про створення Тимчасової слідчої комісії ВР України з питань розслідування фактів порушення Конституції України і законів України, ухвалення протиправних рішень Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і посадовцями органів місцевого самоврядування і виконавчої влади в м. Києві».