Янукович просить Ющенка спинити Тимошенко

Голова фракції Партії регіонів Віктор Янукович просить президента Віктора Ющенка призупинити приватизаційні процеси, розпочаті Кабінетом міністрів, до затвердження Верховною Радою нової редакції програми приватизації.

Про це йдеться у його листі до Ющенка, текст якого розміщено на сайті Партії регіонів.

Як сказано у листі, "за висновками народних депутатів фракції, дії уряду у сфері приватизації є безсистемними і такими, що не узгоджуються" із положеннями указу президента про план першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності від 10 квітня 2006 року, а також внесеної до Верховної Ради програми діяльності Кабінету міністрів у частині розробки Державної програми приватизації.

"Уряд має намір приватизувати державне майно в обсягах, які дестабілізують ринок, призведуть до знецінення активів за відсутності адекватного сучасним умовам законодавчого забезпечення приватизаційних процесів та програм приватизації в умовах погіршення кон’юнктури на світовому фондовому ринку", - твердить Янукович.

"Уряд розглядає приватизацію лише як джерело покриття дефіциту бюджету та фінансування популістських проектів, що є проїданням національного багатства України, загрозою зростання інфляції та зубожіння населення", - упевнений він.

На думку Януковича, "приватизація є поспішною, непідготовленою, не враховує всіх негативних наслідків від її здійснення та призведе до втрати контролю над стратегічними об’єктами".

Зокрема, зазначається, в листі, неприпустимою є приватизація ВАТ "Турбоатом". "Лише за умов збереження цього підприємства у державній власності, можна буде в повному обсязі реалізувати програму розвитку і модернізації енергетичної галузі України. Передусім, йдеться про продовження термінів експлуатації енергоблоків атомних електростанцій", - пише лідер "регіоналів".

"У питаннях приватизації стратегічних об’єктів уряд має керуватися не політичними амбіціями окремих політиків, а діяти на основі узгодженої позиції всіх політичних сил, за ретельно підготовленою процедурою, з прийняттям окремих законів по кожному об’єкту", - наголошує він.

"Загалом, продаж стратегічно важливих підприємств приватним компаніям (в тому числі іноземним) несе в собі ризики для інформаційної, енергетичної і транспортної безпеки України. Тому потрібен зважений підхід до приватизації цих об’єктів та чіткі законодавчі гарантії унеможливлення загроз національній безпеці", - звертає Янукович увагу Ющенка.

"У зв’язку з цим, просимо вжити заходів, що б передбачали припинення Кабінетом міністрів злочинного продажу державного майна до затвердження Верховною Радою нової державної програми приватизації, активізацію виконання урядом вищезгаданого указу, запровадження механізмів розміщення акцій стратегічно-важливих підприємств на провідних світових фондових майданчиках тощо", - сказано в листі.

До листа до Ющенка Янукович також додав проект відповідного указу президента.

Українська правда