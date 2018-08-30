Політолог розповів, як можна вирішити питання про статус Донбасу

Експерт запропонував "модель", яка зможе задовольнити інтереси всіх сторін.

Статус Донбасу у складі України можна було б організувати за "італійською моделлю" - унітарна держава з різним рівнем інтеграції регіонів. Це могло б задовольнити інтереси всіх сторін.

Читайте такожЛавров пов'язав бажання України вийти з Договору про дружбу з РФ із наближенням виборів

Таку думку висловив керівник фонду "Українська політика", політолог та історик Кость Бондаренко пыд час чату на "Главреді".

"Згідно з Мінськими угодами, статус Донбасу повинен змінитися, але поки немає чіткого бачення, яким він повинен бути. Я прихильник італійської моделі - унітарна держава з диференційованим рівнем інтеграції регіонів. Можливо, саме така адміністративно-територіальна реформа задовольнить і амбіції Донбасу, і інтереси Києва", - вважає Бондаренко.