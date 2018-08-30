"Слава Україні!": український журналіст вивів із себе представницю МЗС РФ (відео)

Тонкий тролінг Цимбалюка помітно розхвилював Захарову і вона, не приховуючи своєї розгубленості, швидко завершила діалог з українцем.

Український журналіст, кореспондент УНІАН у Росії Роман Цимбалюк вивів з рівноваги офіційного представника МЗС РФ Марію Захарову питанням про її скандальну оцінку нового привітання ЗСУ "Слава Україні!".

Зазначається, що ще до його озвучення одіозна чиновниця країни-агресора нервово відреагувала на саму зустріч з журналістом. Інцидент стався під час брифінгу Захарової 29 серпня, передає "Обозреватель".

Так, побачивши, що українець збирається поставити їй запитання, спікер МЗС Росії вибухнула їдкими коментарями, якими їй все ж не вдалося підколоти Цимбалюка.

"Боже, кого ми бачимо! Це Роман Цимбалюк, сам! Роман, ви як серед агресорів проривалися до нас? Нормально дійшли? Відстрілювалися?" — уїдливо звернулася вона до нього.

Однак журналіст припинив спроби Захарової спровокувати його на конфлікт і яскраво відповів на безглузді випади представниці країни-агресора.

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"У чорних окулярах (дійшов. — Ред.). У нас, знаєте, теж свої правила. У нас не видають журналістам зброю", — сказав він.

Захарова продовжила нагнітати обстановку й уточнила, що мала на увазі не зброю буквально, а слова, якими захищався журналіст. Цимбалюк, у свою чергу, відповів опоненту, що словами, вже все сказано, і приступив до питання, що цікавило його.

"Я хотів у вас уточнити щодо вашої заяви на минулому брифінгу, де ви виступали щодо гасла "Слава Україні! Героям Слава!" і проводили паралель з німецькими привітаннями. І пообіцяли, що ця аналогія буде вписана в стенограму брифінгу. Однак там цього не було. Я дуже уважно дивився, ви все-таки могли б артикулювати, що ви мали на увазі, з чим асоціюється (вітання. — Ред.) у МЗС Росії?" — запитав журналіст, вказавши Захаровій на те, що вона не відповідає за свої слова.

Тонкий тролінг Цимбалюка помітно розхвилював Захарову і вона, не приховуючи своєї розгубленості, швидко завершила діалог з українцем безглуздими виправданнями.

"Посилання там. Ну, як немає? Ну що ви, Романе? Звичайно, в тексті є посилання. Дамо, звернемо вашу увагу. Я вам особисто все це відкрию і покажу", — нервово підсумувала речник МЗС Росії.