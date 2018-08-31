Порошенко призначив трьох суддів Верховного суду, двох з яких визнали недоброчесними - ЗМІ

Президент Петро Порошенко призначив Валентину Сімоненко, Вікторію Мацедонську та Сергія Слинька суддями Верховного суду.

Президент Петро Порошенко призначив двох суддів до Верховного суду – Валентину Сімоненко та Сергія Слинька, які отримали негативні висновки від Громадської ради доброчесності.

Відповідні укази про призначення суддів Сімоненко та Слинька розміщені на сайті президента, пише "Українська правда".

Валентину Сімоненко призначено на посаду судді Верховного Суду у Касаційний цивільний суд.

У висновку Громадської ради доброчесності щодо Сімоненко йдеться про невідповідність даних її декларації встановленим з інших джерел. Зокрема вона не внесла в декларацію декілька компаній свого колишнього чоловіка.

Крім того, у висновку повідомляється про зв’язки Сімоненко із співробітницею влади окупованого Криму (її сестра) та неодноразові поїздки на окупований півострів.

Сімоненко звинувачували в ігноруванні звернень громадської організації "Родичі Героїв Небесної Сотні" з проханням сприяти розслідуванню кримінальних справ стосовно суддів, які були причетні до ухвалення рішень проти активістів.

Також Сімоненко робила критичні заяви щодо ідеї електронного декларування.

Іншого суддю Сергія Слинька Порошенко призначив на посаду судді Верховного Суду у Касаційний кримінальний суд.

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У висновку Громадської ради доброчесності щодо Слинька також йдеться про його невідповідність на посаду судді Верховного Суду, зокрема через "підрив авторитету до судової влади в суспільстві і віри народу в правосуддя".

Це твердження стосується засудження Юрія Луценка на чотири роки.

"У квітні 2013 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ під головуванням Слинька розглядала судові рішення щодо Юрія Луценка і змінила їх в частині незначного зменшення цивільного позову, а в решті - залишила без змін", - йдеться у висновку.

Крім того, Слинько у складі колегії суддів залишив без змін вирок у справі батька та сина Павличенків. У подальшому їх визнали політичними в’язнями.

Також Порошенко призначив третю суддю Вікторію Мацедонську на посаду судді Верховного Суду у Касаційний адміністративний суд.

Вона отримала схвальний відгук від Громадської ради доброчесності.

У лютому 2014 року вона вказала на незаконність рішення суду про заборону мирних зібрань на Майдані Незалежності та інших вулицях.