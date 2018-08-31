"Розчавлю!": у Путіна кажуть, що він не погрожував Порошенку на переговорах

Олланд у мемуарах розповів, як президент РФ "так рознервувався, що став погрожувати остаточно розчавити військо свого візаві".

У Кремлі заперечують, що під час переговорів щодо Мінських угод 12 лютого 2015 року президент РФ Володимир Путін погрожував президенту України Петру Порошенку.

Про це сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи збрехав про погрози учасник переговорів, на той час президент Франції Франсуа Олланд, чи це правда, а якщо правда, то чи Кремль наполягатиме на терміні «громадянська війна» стосовно подій на сході України.

За словами Пєскова, «в Україні йде громадянська війна, вона триває, незважаючи на крихке перемир'я, і це очевидний факт, навряд чи це можна заперечувати».

«Щодо заяв Олланда, оскільки я не читав і не знаю контексту, не можу ніяк судити, що він мав на увазі. Тут мені важко говорити», - зазначив Пєсков.

«Ви знаєте, що Путін займає досить жорстку, однозначну позицію в плані підтримки російського населення там, де воно може піддаватися ворожим діям, що часто межують з геноцидом, з нападками ультранаціоналістів тощо. Це послідовна політика президента Росії», - сказав він.

«Він підтримує росіян у будь-якій точці світу і не раз про це говорив», - підкреслив Пєсков, але додав, що не читав мемуари Олланда і не може коментувати їх.

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На запитання УНІАН, чи говорив під час переговорів у Мінську Путін на адресу Порошенка «я вас розчавлю», Пєсков відповів: «Ні, я практично був на всіх переговорах, я не чув такої фрази».

Як повідомляв УНІАН, у Франції вийшли мемуари Олланда «Уроки влади», де він згадує, як узгоджувалися Мінські угоди.

«Наміри Володимира Путіна були цілком очевидні, - написав Олланд. - Він хотів зберегти свій вплив на російськомовні регіони і максимально послабити проєвропейську владу в Києві. Після провалу режиму припинення вогню бої між українським військом і парамілітарними сепаратистськими загонами розгорілися з новою силою».

Західні переговорники сподівалися «припинити стрілянину і знайти компроміс, який зберіг би територіальну цілісність України», але, розповів екс-президент Франції, «конференція на першому поверсі тривала нескінченно і була безрезультатною: це відповідало цілям російської сторони».

«Я швидко зрозумів, що Путін хоче виграти час і відстрочити припинення вогню на якомога пізніший час, щоб дати можливість сепаратистам оточити українську армію і завоювати додаткові позиції, - написав Олланд. - Разом з Ангелою Меркель ми пропонуємо відновити переговори у вузькому форматі, відмовитися від вечері і якомога швидше приступити до роботи».

«Російський президент одного разу так рознервувався, що став погрожувати остаточно розчавити військо свого візаві. Це видало, що російські війська на сході України є. Путін схаменувся і взяв себе в руки», - повідомив Олланд.