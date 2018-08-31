Порошенко призначив до Верховного Суду суддю Слинька, який засудив Луценка на 4 роки

Крім того, Слинько свого часу підтвердив вирок Дмитру та Сергію Павличенкам, яких згодом визнали політв’язнями.

Суддя Сергій Слинько, призначений президентом на посаду судді Верховного Суду у Касаційний кримінальний суд, в 2013 році підтримав вирок Юрію Луценку та засудив його до 4 років позбавлення волі.

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Про це повідомляє громадська організація «Чесно». На сайті організації зазначається, що 30 серпня Петро Порошенко підписав Укази про призначення трьох суддів Верховного Суду - Валентини Сімоненко, Сергія Слинька та Вікторію Мацедонську. Двоє з них – Сімоненко та Слинько, отримали негативні висновки від Громадсьої ради доброчесності.

«Ще одним недоброчесним новим суддею Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду став Сергій Слинько, який у складі колегії суддів, у касаційній інстанції підтримав вирок Юрію Луценку та засудив його на 4 роки позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.

Крім того, Слинько у складі колегії також підтвердив вирок Дмитру та Сергію Павличенкам до довічного ув’язнення і 13 років в’язниці відповідно. Згодом їх визнали політичними в’язнями.

Нагадаємо, в 2012 році Печерський райсуд Києва засудив Юрія Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдану шкоду) з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.

У 2013 році Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ залишив без змін вирок Луценку, засудженому до 4 років позбавлення волі. Відповідну резолютивну частину ухвали тоді оголосив головуючий у колегії Вищого спецсуду суддя Сергій Слинько.