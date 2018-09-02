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ЗМІ оприлюднили запис розмови Полторака з «аудіороботом» пранкера Лексуса

14:37, 02 вересня 2018
Політика
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У мережі з'явився запис, на якому Степан Полторак нібито говорить з пранкером Лексусом / УНІАН

В мережі опубліковано аудіозапис розмови міністра оборони України Степана Полторака з «аудіороботом Порошенка», підготовленим російським пранкером Лексусом.

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Запис діалогу опублікувала «Страна». Пранкер використовує в розмові нарізку запису, в якій президент Петро Порошенко вживає ненормативну лексику, говорячи про «5 канал».

В ході розмови з міністром оборони "Порошенко" постійно посилається на якісь події в Донецьку (пранкер, очевидно, мав на увазі вбивство Захарченка - ред.).

Зазначимо, говорячи з «аудіороботом», Полторак заявив, що нічого не знає про інцидент в Донецьку.

«Я не знав, хто їздив у Донецьк. Я не знаю, хто там що робив в Донецьку. Якщо ви маєте [на увазі] те, що сталося (вбивство Захарченка - ред.), я сьогодні розмовляв з усіма. Не знаю, про що ви говорите...», - зазначив він.

Крім того, відповідаючи на закиди «Порошенка», Полторак зазначив, що українські військові на Донбасі «нормально стоять, ніхто нікуди не біжить», і ЗСУ не планують атакувати бойовиків.

Він також заявив про готовність подати у відставку в будь-який час.

Раніше в Міноборони повідомили, що в ніч на 2 вересня російські пранкери зробили спробу спровокувати Міністра оборони України Степана Полторака зробити заяву з приводу останніх подій на Донбасі, проте їхню спробу було розкрито.

Зазначалося, що під час розмови були сфабриковані голоси реальних людей. Тим не менш, спроба пранку, як стверджується, була розкрита, і провокаторів відправили «ву відповідному напрямку», «зрозумілою для них мовою».

Пізніше Скандальний російський пранкер Лексус (Олексій Столяров) підтвердив журналістам, що подзвонив міністру оборони України Степану Полтораку.

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Теги: #Полторак#пранк