Російський пранкер Лексус підтвердив дзвінок Полтораку: використовував «аудіо-робота» Порошенка

За словами пранкера, його дзвінок міністру оборони був успішним.

Скандальний російський пранкер Лексус (Олексій Столяров) підтвердив журналістам, що подзвонив міністру оборони України Степану Полтораку.

Як повідомляє «Страна», пранкер уточнив, що спілкувався з ними за допомогою аудіо-робота на основі ролика з президентом Порошенком, де останній вдається до нецензурної лайки у розмові з приводу «5 каналу».

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Лексус також пообіцяв найближчим часом викласти запис розмови з міністром. За його запевненнями, дзвінок вдався.

"Полторак заїкався та виправдовувався, а коли ми йому запропонували написати заяву про відставку - він погодився. Коли він зрозумів, що наговорив, то вирішив відмитися, зробивши заяву. Тим гірше для нього, так як запис опубліковуватиметься раніше", - заявив Столяров.

Раніше в Міноборони повідомили, що в ніч на 2 вересня російські пранкери зробили спробу спровокувати Міністра оборони України Степана Полторака зробити заяву з приводу останніх подій на Донбасі, проте їхню спробу було розкрито.

Зазначалося, що під час розмови було сфабриковано голоси реальних людей. Тим не менш, спроба пранку, як стверджується, було розкрито, і провокаторів відправили «у відповідному напрямку», «зрозумілою для них мовою».