У Кремлі назвали "зливом" спогади Олланда про погрози Путіна на адресу Порошенка

Також прес-секретар Путіна вважає, що колишній президент Франції Франсуа Олланд, який розповів у своїх мемуарах про переговори в Мінську, повів "некоректно".

Президент Росії Володимир Путін не погрожував президенту України Петра Порошенка "розчавити українські війська" під час переговорів у Мінську в 2015 році.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Росія 1" заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає РБК.

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За його словами, під час переговорів Путін розмовляв з Порошенком "жорстко, однозначно і досить дохідливо" і "не говорив йому компліментарних фраз".

"Але, звичайно, таке формулювання (про загрозу "розчавити українські війська") не використовувалася", — сказав Пєсков.

Також прес-секретар Путіна вважає, що колишній президент Франції Франсуа Олланд, який розповів у своїх мемуарах про переговори в Мінську, повів "некоректно"

"Це ненормально. Швидше можна однозначно сказати, що це некоректне розкриття інформації. Подібні "зливи", які часто не відповідають реальності, вони тільки шкодять", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, екс-президент Франції Франсуа Олланд видав у світ свої мемуари під назвою "Уроки влади". Книга миттєво стала однією з найбільш популярних – протягом цього тижня французи придбали вже понад 110 тисяч примірників. У книзі, зокрема, вміщено спогади Олланда про переговори в Білорусі в лютому 2015 року, коли лідери Франції та Німеччини намагалися зупинити загострення ситуації на Донбасі, де проходили бої за Дебальцеве.