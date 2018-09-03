Лідер Аграрної партії заявив про спробу захоплення політсили людьми Медведчука

Зараз йдуть спроби скупити голів обласних осередків за гроші, наголошується в заяві Скоцика.

Політтехнолог лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука – Володимир Грановський спільно з членами колишнього уряду та колишнього штабу лідера ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко почали спробу захоплення влади в Аграрній партії.

Про це йдеться в заяві, зробленій лідером Аграрної парті України Віталієм Скоциком під час прес-конференції в УНІАН щодо спроби захоплення Аграрної партії проросійськими силами.

«До Аграрної партії України Віктором Медведчуком та проросійськими силами було інтегровано відомого промосковського політтехнолога Володимира Грановського, який спочатку з’явився у Аграрній партії, мотивуючи це тим, що він багато зробив помилок у своєму життя, і ось нарешті з’явилася та політична сила, яка може дійсно виправити ситуацію в нашій країні», - пояснив Скоцик.

«Грановский (політтехнолог Медведчука) особисто пропонував мені домовитися покласти партію під проросійські сили. Після того як я відмовився, вони з корупціонерами з уряду та колишнього штабу Тимошенко (Михайлом Поживановим, Олегом Корбаном та Володимиром Шандрою) почали спробу захоплення влади в партії», - йдеться у заяві Скоцика.

У заяві лідера Аграрної партії зазначається, що учасники змови, підбурювали осередки, спробували створити негативний імідж голові партії, підбурювали голів обласних організацій, використовуючи майданчик консультативно-дорадчого органу партії - Ради голів, яка не має повноважень з управління діяльністю партією. Спробували зробити з неї центр прийняття загальнопартійних рішень всупереч статуту.

«Потім пішли ще далі і, щоб відрізати мене від оперативного управління партією - ініціювали призначення на посаду в.о. керівника Центрального апарату свого ставленика. Зараз йдуть спроби скупити голів обласних осередків за гроші, ймовірно, російського походження, про що будуть подані відповідні заяви до правоохоронних органів. Всі ці дії ведуться задля однієї мети - спроби зміни голови партії», - наголошується в заяві Скоцика.

Проаналізувавши всі звернення, у партії запланували кроки для очищення від проросійських сил. Зокрема, під час засідання Політичної ради партії 13 вересня планується вирішити питання припинення повноважень та виключення згаданих осіб.

«Їх повноваження вже тимчасово призупинені, питання виключення буде вирішено на засіданні Політради 13 вересня 2018 року», - наголошується у заяві Скоцика.