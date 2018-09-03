Порошенко у вересні виступить зі щорічним посланням до Верховної Ради

Точну дату виступу у Верховній Раді президент України не назвав.

Президент України Петро Порошенко планує виступити зі щорічним посланням до Верховної Ради України цього місяця.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з головами парламентських фракцій та груп.

«Я планую зробити своє щорічне звернення у вересні… Ми з Андрієм Володимировичем (спікер Верховної Ради Андрій Парубій - УНІАН) поговоримо про найбільш прийнятні дати для цього звернення», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, попередній раз президент України Петро Порошенко звертався зі щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України 7 вересня 2017 року. Повний текст минулорічної промови глави держави можна прочитати на УНІАН.