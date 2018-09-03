Порошенко повідомить Росії про непродовження договору про дружбу до кінця вересня

МЗС підготувало пакет документів для початку припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією.

Президент Петро Порошенко планує направити Російській Федерації повідомлення про непродовження договору про дружбу і співробітництво до 30 вересня.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з головами парламентських фракцій.

«Договір з РФ про дружбу і співробітництво. Наголошую, що він не розривається, оскільки це складна і довга процедура, а він припиняє свою дію у зв’язку з непродовженням. Сьогодні це є виключно компетенція президента України. Я планую найближчим часом з цього приводу - після внесення пропозицій провести засідання РНБО і в термін до 30 вересня спрямувати за своїм підписом повідомлення РФ про непродовження дії зазначеної угоди. Це не потребує голосування у парламенті, але безумовно, я хотів би провести з цього приводу відповідні консультації для того, щоб врахувати позицію, думку парламенту. Врахувати їх для підготовки відповідного рішення РНБО», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня Порошенко заявив, що найближчим часом очікує від МЗС пакет документів для початку реалізації процесу припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

Станом на березень МЗС підготувало різні пропозиції щодо Договору про дружбу, співробітництво і партнерство України з Росією, серед яких передбачалося можливе призупинення договору частково або повністю, а також можливість його денонсації.

30 серпня міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що зовнішньополітичне відомство підготувало пакет документів для початку припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Російською Федерацією, який було підписано у 1997 році.

Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною,який назвали «Великим договором», був підписаний президентами двох країн Леонідом Кучмою та Борисом Єльциним 31 травня 1997 року.

Країни офіційно визнали кордони один одного і закріпили принципи стратегічного партнерства і поважання територіальної цілісності.

Після анексії Криму і початку конфлікту на Донбасі в Україні неодноразово звучали заклики розірвати цей договір через порушення Росією територіальної цілісності України.