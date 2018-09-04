На його думку, у зв'язку з передвиборчим періодом зростає вірогідність ухвалення депутатами важливих законопроектів.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає цю осінь "осінню шансів".

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, відповідаючи на питання щодо побоювань, що у зв'язку з майбутніми виборами депутати замість того, аби займатися реформами та законотворчістю, можуть займатися передвиборчою агітацією на робочому місці і вносити популістичні законопроекти.

"Звичайно, такі ризики існують. І звичайно, в рік, а перед нами президентські вибори, а потім парламентські, - політичні емоції будуть зашкалювати. В залі будуть сидіти як мінімум 10 кандидатів у президенти", - зауважив Парубій.

Він додав, що на певному етапі "їхні президентські амбіції і їхні емоції можуть бути важливішими, ніж загальний розвиток країни". "Ризики такі існують", - зазначив голова ВР.

Водночас, Парубій зауважив, що бачить виборчий період як "період шансів".

"Якщо правильно дати кут зору, тоді можна досягнути і більших результатів. Зокрема, я сьогодні анонсував, що буду пропонувати проголосувати питання депутатської недоторканності. Як думаєте, його легше проголосувати у виборчий чи не виборчий рік? Звичайно, що у виборчий. Кожен, думаючи, що він іде на вибори, буде думати: "А як будуть люди аналізувати мій вибір?", - сказав голова ВР.

Такий же приклад він навів і щодо Виборчого кодексу, а також реформи парламенту.

Парубій підсумував, що вважає, що у виборчий рік легше збирати голоси за певні законопроекти і суспільству легше впливати на голосування кожного депутата. "Тому я розглядаю цю осінь як осінь шансів", - сказав він.