Така картка, зауважує він, має унеможливити неперсональне голосування.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій планує ввести електронні картки для депутатів з наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в четвер увечері у ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

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"Електронна картка, яка вводиться як єдина картка і для голосування, і для проходження у Верховну Раду України, - як загальна ІТ-стратегія Верховної Ради України, вона унеможливить неперсональне голосування", - наголосив спікер.

Він додав, що ця стратегія розробляється спільно з Європейським парламентом.

"І я планую її на наступний рік вже ввести в дію, щоб вона почала діяти", - сказав Парубій.

Крім того, він відзначив, що хоче створити в парламенті освітній центр за зразком європейських парламентів. На думку голови ВР, він буде створений ще до нового року.