До бойовиків приїхали фахівці з РФ, які перевіряють приміщення на наявність «прослушки» - ІС
Серед керівників «ДНР» і «ЛНР» поширюється слух про те, що СБУ веде «тотальну прослушку» керівництва терористів.
Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук у своєму Facebook.
«На запит з Росії прибули фахівці з обладнанням, які проводять перевірку службових приміщень на предмет встановлення прослуховуючих пристроїв. Проводяться заходи з виявлення "спільників хунти" в рядах вищого керівництва терористів», - повідомляє він.
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У той же час, в Антрациті так зване «міністерство держбезпеки» «ЛНР» проводить масштабну операцію з пошуку та знешкодження проукраїнського підпілля.
«Співробітниками «МДБ» організовано патрулювання вулиць міста, в нічний час працюють мобільні групи. Завдання - запобігти появі на стінах будівель проукраїнських гасел і затримати підпільників», - повідомляє ІС.