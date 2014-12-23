До бойовиків приїхали фахівці з РФ, які перевіряють приміщення на наявність «прослушки» - ІС

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

«На запит з Росії прибули фахівці з обладнанням, які проводять перевірку службових приміщень на предмет встановлення прослуховуючих пристроїв. Проводяться заходи з виявлення "спільників хунти" в рядах вищого керівництва терористів», - повідомляє він.

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У той же час, в Антрациті так зване «міністерство держбезпеки» «ЛНР» проводить масштабну операцію з пошуку та знешкодження проукраїнського підпілля.

«Співробітниками «МДБ» організовано патрулювання вулиць міста, в нічний час працюють мобільні групи. Завдання - запобігти появі на стінах будівель проукраїнських гасел і затримати підпільників», - повідомляє ІС.